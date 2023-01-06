وفاة نجل الفنان جورج وسوف

بيروت/سما/

أكد الإعلامي اللبناني نيشان، في اتصال مع قناة "الجديد"، وفاة وديع وسوف، نجل سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف، في مستشفى مار يوسف في بيروت.



وأفاد موقع "ET بالعربية" المتخصص بأخبار الفنانين بوفاة وديع وسوف ابن جورج وسوف، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات العملية التي أجراها مؤخرا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية والإعلامية في لبنان قد ضجت أمس بخبر تعرض وديع وسوف لحالة صحية حرجة.

وكان الصحفي اللبناني عادل ساميا قد كشف تواجد وديع ابن "سلطان الطرب" الفنان السوري جورج وسوف في المستشفى بحالة صحية حرجة.

وعلى صفحته في "تويتر"، كتب عادل ساميا :"كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليا بحالة حرجة في المستشفى..يا رب محنة وتمر على خير ويعود لعائلته ومحبيه اقوى من قبل".

وأفادت صحيفة "النهار" بتعرض وديع جورج وسوف لانتكاسة صحية جراء مضاعفات جراحة خضع لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وضعه الصحي "دقيق".

من جهتها، طلبت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها في "تويتر" المساعدة في تأمين وحدات دم لمريض موجود في مستشفى مار يوسف، حيث ربط المتابعون التغريدة بالوضع الصحي لنجل الفنان جورج وسوف.

هذا وطالب الإعلامي نيشان الدعاء من دون أن يذكر اسم وديع، وكتب: "قلبي حزين… يا رب اشف، يا رب".

وعبر هذه المنشورات، طلبت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، التبرع بوحدات دم لـ "شخص يعز علينا وعليكم"، دون ذكر اسم وديع.

في حين أنها عادت وأوضحت أن وحدات الدم تم تأمينها.