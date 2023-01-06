قناة عبرية: وفد إسرائيلي يزور عددا من الدول العربية الأسبوع المقبل

القدس المحتلة/سما/

يتوجه وفد إسرائيلي رفيع المستوى، الأسبوع المقبل، إلى الدول العربية الأعضاء فيما يعرف بـ "منتدى النقب" لتنسيق عقد المنتدى في المغرب.



وذكرت القناة 12 الإٍسرائيلية أن "الوفد سيكون برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية، وسيزور دولا عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وهي مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، وذلك في إطار الترتيبات لعقد منتدى النقب)في المغرب بعد شهرين".



وأضافت القناة أن الوفد سيبدأ جولته رغم التوتر الذي سببه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.



يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد أعلن الأسبوع الماضي عن عقد قمة وزراء خارجية إسرائيل، ومصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، في المغرب في شهر مارس/آذار المقبل.



ونقل موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي عن كوهين قوله إنه "من المقرر عقد اجتماع عمل لمديري وزارات الخارجية في أبو ظبي استعدادًا لقمة أخرى لوزراء الخارجية مثل تلك التي عقدت في سديه بوكير بمدينة النقب جنوب إسرائيل في مارس من العام الماضي".



وأضاف كوهين أن "توسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل دولا إضافية ليس سوى مسألة وقت".



وكان وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين حضروا في آذار/ماس الماضي في إسرائيل اللقاء الذي دعا إليه نظيرهم الإسرائيلي السابق يائير لابيد، وترأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحت مسمى "قمة النقب".



وانعقد اللقاء الذي وُصف في إسرائيل بالتاريخي في بلدة "سديه بوكير" في النقب حيث أقام ودُفن أول رئيس حكومة لإسرائيل ديفيد بن غوريون.



ووفقا لمصادر إسرائيلية فإن "هذه اللقاءات هدفت بالأساس إلى تشكيل جبهة موحدة وتحالف مشترك لمواجهة إيران في المنطقة، ومناقشة المخاوف الإسرائيلية والدول المشاركة من إمكانية توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة".