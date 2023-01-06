شاهد: رسالة مسربة من المطارد مصعب اشتية.. ومحاميه يبدي قلقه

غزة/سما/

كشف برنامج ما خفي أعظم، مساء اليوم الجمعة، عن رسالة مسربة من المعتقل في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأحد قادة عرين الأسود المطارد مصعب اشتية، شكا فيها ظروف التحقيق وتدهور حالته الصحية، وطالب بسرعة الإفراج عنه.

خلال رسالة اشتية، تحدث عن ظروف الاعتقال الصعبة التي يواجهها، وصدمته باستشهاد رفيقه في "عرين الأسود" وديع الحوح بعد 4 أيام من استشهاده.

وورد في رسالة اشتية: "لا أعلم إن كانت رسالتي هذه ستصل إليكم أم أنها ستبقى حبيسة الجدران، إن القلم يعجز عن وصف الحال والمعاناة في هذه المحنة فزنازين ذوي القربى وما كان فيها من تحقيق من جهة وألم فقد الأحبة من جهة أخرى والمرض الذي استجد على حالتي من جهة ثالثة".

وقال: "كل الذي أعلمه أني مؤمن بنصر الله وفرجه القريب، آملا أن يبقى مطلبكم بالإفراج عني بأسرع وقت ذا أولوية، وكلي ثقة بكم".

وحذر محامي المعتقل السياسي في سجون السلطة المطارد مصعب اشتية من تردي الحالة الصحية لمصعب خاصة بعد رسالته المسربة التي أظهرها برنامج ما خفي أعظم الليلة.

وقال مصطفى شتات محامي المعتقل مصعب اشتية في تغريدة له على حسابه بتويتر،" نحذر ونبدي قلقنا الشديد من الحالة الصحية المتردية لموكلنا مصعب بعد الرسالة المسربة التي ظهرت عبر برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة".

وأضاف، "نجدد التأكيد على مطالبنا المحقة بضرورة الإفراج عن مصعب بعد حصولنا على قرار بالإفراج عنه منذ تاريخ4/10/2022".