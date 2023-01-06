القائد العجوري: أي معركة مفتوحة قادمة مع الاحتلال ستكون لها ما لها من نهاية

غزة/سما/

أكد قائد سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اكرم العجوري، أن أي معركة مفتوحة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي ستكون لها ما لها من نهاية.

وأضاف العجوري اليوم الجمعة، عبر برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث عبر قناة الجزيرة، بعنوان "خارج الحسابات السياسية والأمنية: أن ما يعد للاحتلال للاسرائيلي من محور المقاومة هو شي كثير، وما يظهر على لسان المقاومة من تهديدات واستعدادات هو شئ متواضع بالنسبة لما يخبئ للاحتلال هو "شئ كبير".

وأشار الى أن هناك تنسيق على مستوى كبير بين سرايا القدس وبين كتائب القسام والجهات الأمنية في قطاع غزة، تمكننا من تحقيق نجاحات.

وكشف اكرم العجوري النقاب عن أن كتيبة جنين تضم عشرات المقاتلين المجهزين، مشيرا الى أن الجهاد الإسلامي هو من تحكم بإيقاع المقاومة في جنين بتأسيسه كتيبة جنين.

و أشار العجوري الى أن الشهيد جميل العموري كان أول المؤسسين لكتيبة جنين، واجتمع حوله شبان المخيم، حيث بدأوا باستهداف نقاط التماس مع الاحتلال مع معركة سيف القدس بدأت كتيبة جنين.

و لفت الى أن ما حدث في جنين هو تراكم طبيعي لمخيم جنين منذ 20 عام، يظهر أبطاله وشجاعة اهله.

و قال القائد أكرم العجوري: كتيبة جنين في طور البناء والتصاعد وعدد عناصرها كبير والعشرات منهم مجهزين بالسلاح والخبرة وحاضنتهم الشعبية بالمئات.

و أشار الى أن هناك تعاون كبير بين كتيبة جنين ونابلس مع الشهيد إبراهيم النابلسي والشهيد الشيشاني من قبله.

و تابع قائلاً: ""كل بيت في جنين لا يخلو من شهيد وما يجري في جنين ومخيمها هو إرث تاريخي وطبيعي وليس مستغرباً".

و تحدث العجوري عن محاولة اغتياله في دمشق عام 2019، لافتاً الى أن العدو بطبيعته غادر، و لا نتوقع منه خلاف ذلك، ونعلم أن من سبقنا أفضل منا بالأداء والتأثير

و أضاف: "هناك طرف يساعد العدو ضد المقاومة و ساعده في محاولة اغتيالي التي استشهد فيها نجلي في دمشق عام 2019".

في سياق آخر قال القائد العجوري إن أولوية نتنياهو إكمال مشروع التطبيع وجيشه عاجز عن خوض معارك مفتوحة بالمنطقة.

كما تحدث مسئول الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي حول عملية حومش قائلاً: “إن عملية حومش كانت تستهدف الأسر والقتل في جنود الاحتلال وقضية الأسرى من أهم القضايا".