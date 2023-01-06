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فيديو: سرايا القدس تكشف تفاصيل إحباطها اختراقا إسرائيليا لصفوفها

الجمعة 06 يناير 2023 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: سرايا القدس تكشف تفاصيل إحباطها اختراقا إسرائيليا لصفوفها



غزة/سما/

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفاصيل إحباطها اختراقا إسرائيليا لصفوفها والرد بعملية عبر مجندين مزدوجين، مشيرة الى أن "المجنـد 106" خدع ضابط مخابرات إسرائيلي، وعاد بعد تأدية مهمته كاملة المكلف بها من سرايا القدس.

و أوضحت السرايا عبر برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث عبر قناة الجزيرة، بعنوان "خارج الحسابات السياسية والأمنية: " أن مجند مزدوج نجح في تصوير ضابط مخابرات إسرائيلي سرا التقاه في القدس قبل أن يعود إلى غزة.

 و لفتت سرايا القدس الى أن العملية الأمنية أحبطت اغتيال قائد بسرايا القدس وكشفت عن خيوط وأساليب تجنيد الشاباك لفلسطينيين.

#اسرائيل #سرايا القدس

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