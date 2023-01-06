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من هم المسؤولون الفلسطينيون الذين ستطالهم العقوبات الإسرائيلية؟

الجمعة 06 يناير 2023 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هم المسؤولون الفلسطينيون الذين ستطالهم العقوبات الإسرائيلية؟



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الجمعة، عن أسماء المسؤولين الفلسطينيين الذين ستطالهم العقوبات الإسرائيلية الأخيرة والتي وافق عليها الكابينيت الإسرائيلي.

وقالت قناة "كان" العبرية: "إنّ العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة ستطال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، والسفير لدى الأمم المتحدة رياض منصور، والمسؤول الكبير في السلطة زياد أبو عمر".


وأضافت: "لن تطال العقوبات الرئيس أبو مازن أو حسين الشيخ أو ماجد فرج ، كما أبلغت إسرائيل السلطة مسبقًا نيتها فرض العقوبات لتقليص رد الفعل"، وفق قولها.

وأشارت إلى أن العقوبات ستتضمن منع أولئك المسؤولين من الدخول لمناطق الخط الأخضر.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، وافق اليوم الجمعة، على سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية.

وبحسب ما نشرت القناة الـ12 العبرية، فإن قرار الكابينيت جاء بسبب توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي.

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