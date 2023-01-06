بث مباشر: "ما خفي أعظم" يكشف حقائق جديدة حول المقاومة الفلسطينية في الضفة

غزة/سما/

يعرض برنامج الجزيرة التحقيقي (ما خفي أعظم) الذي يبث مساء اليوم الجمعة، لقطات ولقاءات حصرية تكشف جانب من كواليس "كتيبة جنين"، ومجموعة "عرين الاسود" في نابلس.

ووفق قناة الجزيرة، فقد تمكن (ما خفي أعظم) من مواكبة شرارة المقاومة في الضفة الغربية وتمددها على الرغم من الاستهداف "الإسرائيلي" المتواصل لها، والتعقيدات الامنية التي تواجهها.

ويعرض التحقيق الذي يحمل عنوان (خارج الحسابات) تفاصيل تنشر لأول مرة عن بعض عمليات مجموعات المقاومة التي حدثت مؤخرا في الضفة الغربية.

التحقيق الذي يقدمه الزميل تامر المسحال سيكشف أيضا جوانب خفية من المواجهة الامنية المستمرة على جبهات عدة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

يتبع..