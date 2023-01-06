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شرط أمريكي للطيارين الإسرائيليين لقيادة طائرات "إف-35"

الجمعة 06 يناير 2023 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرط أمريكي للطيارين الإسرائيليين لقيادة طائرات "إف-35"



القدس المحتلة/سما/

قال موقع "معاريف" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة بدأت تفرض شروطاً على طياري سلاح الجو الإسرائيلي الذين يحملون جنسيات أجنبية، وتمنعهم من قيادة مقاتلات إف 35. 

وبحسب ما أورد الموقع، فإنّ قرار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وسلطات الاستخبارات يأتي لأسباب تتعلق بحماية التقنيات والتطويرات التكنولوجية في هذه المقاتلات، وخوفاً من تسريبها لأطراف ودول ثالثة، وهو موقف تتبعه الوزارة وتطبقه بشكل دائم من باب حماية الأسرار العسكرية والمصالح الأميركية.

وأضاف الموقع أنّ هذه الشروط كانت معروفة لسلاح الجو الإسرائيلي وقد سبق لإسرائيل أن وافقت عليها، رغم حيازة غالبية الإسرائيليين جنسية ثانية.


يشار إلى أنّ إسرائيل حصلت على 50 مقاتلة إف 35 من الولايات المتحدة، ضمن سعيها لضمان تفوقها العسكري الجوي على كافة دول المنطقة، ومن المتوقع أن تشتري 25 طائرة أخرى من هذا الطراز في المستقبل.

ويبلغ ثمن الطائرة 90 مليون دولار، ولديها قدرة على حمل 16 طناً من الصواريخ، وهي قادرة كذلك على التحايل على الرادارات، فيما تصل سرعتها إلى 1900 كيلومتر في الساعة.

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