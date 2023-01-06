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لأول مرة.. إجراء أمني إسرائيلي جديد تقوده امرأة في بئر السبع

الجمعة 06 يناير 2023 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. إجراء أمني إسرائيلي جديد تقوده امرأة في بئر السبع



القدس المحتلة/سما/

أفاد الإعلام العبري أنه اعتبارا من 15 يناير الجاري، سيتم انشاء وحدة دورية جديدة من حرس الحدود "الإسرائيلي" في بئر السبع لأول مرة.


وسيتم افتتاح وحدة دورية جديدة من حرس الحدود في مدينة بئر السبع، وهي وحدة مكافئة لوحدات دوريات حرس الحدود، التي تعمل في مدينتي القدس والعفولة، وفق قرار قائد حرس الحدود، أمير كوهين، بالتنسيق مع مفوض الشرطة يعقوب شبتاي.

ونقل الإعلام العبري عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "تعمل دوريات حرس الحدود حاليا في مرافق مركزية في مدينتي القدس والعفولة، حيث تعمل كل يوم في مراكز حساسة في المدينة، وفي المحطة المركزية، وفي مراكز التسوق، وفي سوق محانيه يهودا وفي محاور أخرى تتغير وفقا لذلك".

وستقود الوحدة الجديدة شفرح بوخريس، وهي ضابطة قتال في الشرطة العسكرية الجنوبية.

#بئر السبع

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