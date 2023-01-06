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حماس تدين فرض الاحتلال "إجراءات عقابية" ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية

الجمعة 06 يناير 2023 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين فرض الاحتلال "إجراءات عقابية" ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية



غزة/سما/

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدّة إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، ولا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم.

واعتبرت حماس في تصريح صحفي صدر عنها مساء اليوم: "أن ذلك جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولة منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية.

ودعت الحركة  السلطة الفلسطينية  إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.

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