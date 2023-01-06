شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز يدين استباحة المسجد الأقصى

بيروت/سما/

أدان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي ابي المنى "الممارسات الاسرائيلية المتكررة في استباحة باحات المسجد الاقصى المبارك"، وآخرها اقتحام الوزير المتطرف ايتمار بن غفير.

ورأى في تصريح صادر عنه، أن هذا الاقتحام يشكل "استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا فاضحا للقوانين الدولية والأعراف وتقويضا لفرص الحل في المناطق المحتلة".

ودعا ابي المنى "المجتمع الدولي إلى التحرك لمحاسبة المسؤولين عن مثل هكذا خروقات تنطوي على إرهاب موصوف"، مجدداً الوقوف إلى جانب المطالب المحقة للشعب الفلسطيني.

ـــ