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الشيخ يطالب بالافراج عن مليارات الشواقل التي قرصنها الاحتلال ويشكر الامارات ...

الجمعة 06 يناير 2023 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يطالب بالافراج عن مليارات الشواقل التي قرصنها الاحتلال ويشكر الامارات ...



رام الله/سما/

 قال الوزير حسين الشيخ، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية : " ان كل الاجراءات التي اعلنت عنها حكومة الاحتلال وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة اموالنا ، لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني .

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر : "نطالب المجتمع الدولي اجبار حكومة الاحتلال بالافراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها."

وشكر الشيخ ايضا لدولة الإمارات المتحدة على حسن تمثيلها للمجموعة العربية في مجلس الأمن.

وقال الشيخ "نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن تمثيلها للمجموعة العربية في جلسة مجلس الأمن، التي أدانت الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى، بناءً على طلب فلسطين والأردن".

وأضاف"الشكر موصول لجميع الدول الشقيقة والصديقة على وقفتها الصادقة".

#حسين الشيخ

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