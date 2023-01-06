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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 06 يناير 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الجمعة.

* "يديعوت احرونوت":

- في عين العاصفة: 11 قاضي في المحكمة العليا بحثوا أمس وخلال ست ساعات في تعيين اريه درعي وزيرا على الرغم من إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن مع موقف التنفيذ. القرار خلال أيام

- في الوقت الذي طرح وزير القضاء الإصلاحات غير المسبوقة في الجهاز القضائي للسيطرة عليه من قبل الحكومة، سيتخذ قضاة المحكمة العليا قرارا دراماتيكيا في ملف اريه درعي

- ناحوم برنع يكتب: ما بالك ليفين؟ (وزير القضاء)

- سيما كدمون تكتب: القضاء؟ ليفين يريد ان يكون رئيسا للحكومة

- رئيس المحكمة العليا السابق يتساك زمير: الخطة لهدم الجهاز القضائي

- الون جولدشتين يكتب: أحسنتم، النازيون سعداء

- مجرم جنائي لا يعين وزيرا.. شعارات امام المحكمة العليا ضد اريه درعي

- ضابط شرطة نصب كاميرات في مرحاض النساء في مركز للشرطة

* "معاريف":

- لبيد: هذه المجموعة (الحكومة) تشكل خطرا على الديمقراطية

- نتنياهو ضعيف امام شركاءه في الائتلاف: هو يلعب مع اللاعبين الأكثر خطورة (بن غبير وسوتريش)

- حول تخوفه من انتفاضة ثالثة: سيتهموننا بالمسؤولية (نتنياهو وحكومته)

- الولايات المتحدة تمنع طيارين إسرائيليين يحملون جنسية ثانية من قيادة طائرة الشبح اف 35 خوفا من تسريب معلومات عن الطائرة، ووزارة الامن تنفذ الطلب الأمريكي

- وزير التربية والتعليم الجديد يلغي كافة القرارات في الوزارة التي اتخذتها الوزيرة السابقة

* "هآرتس":

- معركة نتنياهو لتعيين درعي وزيرا هي عمليا فحص ردود فعل الجهاز القضائي والشعبي، لكي يتحرك بكل ما يتعلق بملفاته

- الوف بن يكتب: لبيد رئيس حكومة تل ابيب

- إسرائيليون كثيرون يشكون أنها ليست الدولة التي كانت وهم على حق

- نتنياهو سيخضع اليوم لفحوصات طبية ويحل مكانه اريه درعي

- شركة الاتصالات "بيزك" رفضت إرسال تقنيين الى حي في تل السبع خوفا على "أمنهم"

#الصحف الاسرائيلية

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