فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الجمعة.
* "يديعوت احرونوت":
- في عين العاصفة: 11 قاضي في المحكمة العليا بحثوا أمس وخلال ست ساعات في تعيين اريه درعي وزيرا على الرغم من إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن مع موقف التنفيذ. القرار خلال أيام
- في الوقت الذي طرح وزير القضاء الإصلاحات غير المسبوقة في الجهاز القضائي للسيطرة عليه من قبل الحكومة، سيتخذ قضاة المحكمة العليا قرارا دراماتيكيا في ملف اريه درعي
- ناحوم برنع يكتب: ما بالك ليفين؟ (وزير القضاء)
- سيما كدمون تكتب: القضاء؟ ليفين يريد ان يكون رئيسا للحكومة
- رئيس المحكمة العليا السابق يتساك زمير: الخطة لهدم الجهاز القضائي
- الون جولدشتين يكتب: أحسنتم، النازيون سعداء
- مجرم جنائي لا يعين وزيرا.. شعارات امام المحكمة العليا ضد اريه درعي
- ضابط شرطة نصب كاميرات في مرحاض النساء في مركز للشرطة
* "معاريف":
- لبيد: هذه المجموعة (الحكومة) تشكل خطرا على الديمقراطية
- نتنياهو ضعيف امام شركاءه في الائتلاف: هو يلعب مع اللاعبين الأكثر خطورة (بن غبير وسوتريش)
- حول تخوفه من انتفاضة ثالثة: سيتهموننا بالمسؤولية (نتنياهو وحكومته)
- الولايات المتحدة تمنع طيارين إسرائيليين يحملون جنسية ثانية من قيادة طائرة الشبح اف 35 خوفا من تسريب معلومات عن الطائرة، ووزارة الامن تنفذ الطلب الأمريكي
- وزير التربية والتعليم الجديد يلغي كافة القرارات في الوزارة التي اتخذتها الوزيرة السابقة
* "هآرتس":
- معركة نتنياهو لتعيين درعي وزيرا هي عمليا فحص ردود فعل الجهاز القضائي والشعبي، لكي يتحرك بكل ما يتعلق بملفاته
- الوف بن يكتب: لبيد رئيس حكومة تل ابيب
- إسرائيليون كثيرون يشكون أنها ليست الدولة التي كانت وهم على حق
- نتنياهو سيخضع اليوم لفحوصات طبية ويحل مكانه اريه درعي
- شركة الاتصالات "بيزك" رفضت إرسال تقنيين الى حي في تل السبع خوفا على "أمنهم"