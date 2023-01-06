عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

محافظات/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

في نابلس، أصيب مواطن بقنبلة غاز بالقدم، وعشرة مواطنين آخرين أصيبوا بالاختناق وجرى تقديم العلاج لهم ميدانياً، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، التي ينظمها أهالي القرية بشكل أسبوعي في الأراضي المهددة بالمصادرة.

وأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق الشديد بينهم نساء وأطفال، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت ابتهاجا بحرية القائد كريم يونس.