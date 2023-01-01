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"مجلس المشاروات الإسلامي لعموم الهند" يدين اقتحام بن غفير للأقصى

الجمعة 06 يناير 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مجلس المشاروات الإسلامي لعموم الهند" يدين اقتحام بن غفير للأقصى



نيودلهي/سما/

 أدان مجلس المشاورات الإسلامي لعموم الهند، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير حرم المسجد الأقصى.

واعتبر المجلس في بيان، اليوم الجمعة، هذا العمل "انتهاكاً صارخاً لحرمة ثالث أقدس مكان في الإسلام، وخرقاً للقانون الدولي".

واضاف: إنّ هذا الاقتحام من شأنه زعزعة الأمن والسلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تهديد خطير لاستقرار المنطقة بأسرها.

ودعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، لاتخاذ إجراءات سريعة وصارمة لوضع حد لهذا الاستفزاز.

كما دعا منظمة التعاون الإسلامي لتبني استراتيجية موحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي، لمنع أية خطوات استفزازية قد يرتكبها الاحتلال الصهيوني والتي من شأنها تقويض السلام في المنطقة.

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#"مجلس المشاروات الإسلامي لعموم الهند #الاقصى #ايتمار بن غفير

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