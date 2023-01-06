وصول موكب بطريرك الروم الأرثوذكس إلى بيت لحم

بيت لحم/سما/

وصل إلى مدينة بيت لحم قادما من مدينة القدس، ظهر اليوم الجمعة، موكب البطريرك ثيوفلوس الثالث للروم الأرثوذكس في المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن.

واستقبل الموكب على بلاط ساحة المهد، حسب الستاتيكو المتبع، محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد ثابت السعدي، وقائد منطقة بيت لحم العميد ناضر عمر، ورجال دين وأبناء الرعية .

وسار البطريرك برفقة مستقبليه على وقع أجراس كنيسة المهد، وصولا إلى باب الكنيسة وجرى توديعه هناك، ومن ثم دخل الكنيسة وأقام صلاة خاصة استعدادا لقداس منتصف الليل.

وكان الموكب الرسمي للبطريرك قد انطلق من مقر البطريركية الأرثوذكسية في البلدة القديمة بالقدس، يرافقه كبار المطارنة والكهنة ورجال الدين المسيحي، مرورا بدير مار إلياس حيث توقف الموكب حسب البروتوكول، وجرى استقباله.

‎وواصل الموكب سيره مرورا بمسجد بلال بن رباح ومفترق العمل الكاثوليكي وشارعي رأس فطيس والنجمة، وصولا إلى ساحة المهد تقدمته فرق كشفية، حيث كان الاستقبال الرسمي وذروة الاحتفالات.

وقال البطريرك ثيوفيلوس الثالث: سأصلي من أجل أن يعم السلام العادل.

من جانبه، أشار المحافظ حميد إلى أن استمرار الاحتفالات بأعياد الميلاد واستمرار انبعاث هذه الرسالة من أرض فلسطين وبيت لحم والقدس إلى العالم هي فخر لشعبنا وقيادته الحكيمة التي تحافظ على المقدسات والتقاليد الدينية، في رسالة أن شعبنا موحد ويسير في خط ثابت من أجل تحقيق أهدافه الوطنية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.