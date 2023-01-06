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الاحتلال يستولي على آليات تابعة لبلدية الظاهرية

الجمعة 06 يناير 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على آليات تابعة لبلدية الظاهرية



الخليل/سما/

 استولت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، على آليات تابعة لبلدية الظاهرية، أثناء عملها في أراضي البلدية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر من بلدية الظاهرية، بأن قوات الاحتلال استولت على حفار (باقر)، وشاحنة نقل نفايات، تحت تهديد السلاح، أثناء العمل في منطقة الباحة شرق بلدة الظاهرية.

وأدانت بلدة الظاهرية هذه الاعمال بحق طواقمها وآلياتها، مشيرة الى ان الاحتلال استولى على ثلاث آليات تابعة للبلدية خلال اليومين الماضيين، بتحريض من المستوطنين، مؤكدة أن البلدية وطواقمها ستواصل عملها رغم إجراءات الاحتلال التنكيلية التي تهدف إلى منع البلدية من إيجاد حلول لمشاكل قطاع الصحة، والمياه، والطرق، وبناء العبارات لتخفيف معاناة المواطنين في المناطق الشرقية من بلدة الظاهرية في منطقتي زانونة، والباحة، التي يستهدفها الاحتلال والمستوطنون.

#الخليل
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