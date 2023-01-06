مطران الأقباط يتمنى للشعب الفلسطيني تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال

بيا لحم/سما/

قال النائب البطريركي لأقباط الارثوذكسي، رئيس الاساقفة الانبا انطونيوس، أتضرع إلى المولى عز وجل أن يمن على الشعب الفلسطيني بتحقيق أهدافه التي يناضل من أجلها، وهي الحرية والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

واضاف انطونيوس، في عيد الميلاد والسلام مولد ملك السلام نطلب السلام لكل العالم، وأتمنى من كل العرب أن يكونوا يدا واحدة، ففي الاتحاد قوة، وعندما نكون كذلك سنصل إلى ما نصبوا إليه.

ووصف مدينة بيت لحم بعروسة العالم، وهي تستقبل زوارها وتحتضنهم بالمحبة وتعيش أجواء الفرح والبهجة.

وكان موكب النائب البطريركي قد وصل اليوم الجمعة، الى ساحة المهد قادما من مدينة القدس، حيث جرى له استقبال رسمي حسب الستاتيكوس المتبع من قبل محافظ بيت لحم كامل حميد، وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد ثابت السعدي، وقائد بيت لحم العميد ناضر عمر، وعدد من وجهاء الطائفة.

بعد المصافحةً واصل الموكب مترجلا، بعدها دخل الى المقر الخاص للأقباط في داخل كنيسة المهد، استعدادا للمشاركة في قداس مناصف الليل.