رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الجمعة، على صدر صفحاتها الأولى، خبر الإفراج عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المناضل كريم يونس (66 عاما) بعد أربعة عقود من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتهنئة الرئيس محمود عباس له وتأكيده أن قضية الأسرى مقدسة ولن نفرط بها.

كما أبرزت الصحف الثلاث خبر استشهاد الطفل عامر أبو زيتون من مخيم بلاطة، وتأكيد الرئيس محمود عباس، في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها الشرعية الدولية للدر على الحكومة الإسرائيلية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة

- كريم يونس.. الحرية دائما ممكنة بصمود المناضلين

- الرئيس يهاتف كريم مهنئا: قضية الأسرى مقدسة ولن نفرط بها *المناضل يونس يثمن الجهود التي يبذلها الرئيس من أجل الأسرى *مركزية فتح: كريم عنوان لأحرار العالم *اشتية مهنئا: فرحتنا كبيرة واعتزازنا بصمودك أكبر *شرطة الاحتلال تفرض قيودا على الاحتفال بتحرر كريم

- أكد في كلمة بمستهل اجتماع "التنفيذية" أنه عندنا تاريخ يؤكد أن كل الرواية الصهيونية مفتعلة وغير صحيحة... الرئيس: سنستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها الشرعية الدولية للرد على الحكومة الإسرائيلية

- استشهاد الفتى عامر أبو زيتون من مخيم بلاطة وإصابات وعمليات هدم وإخطارات في الضفة

- حذرت من خطورة قيام المتطرف العنصري بن غفير باقتحام الأقصى وأكدت أهمية مواصلة الجهود لإطلاق سراح جثامين الشهداء المحتجزة..."التنفيذية" تؤكد التصدي لبرنامج حكومة الاحتلال المعلن على الصعد كافة

- ممثلا عن الرئيس: السفير قسيسية يشارك بمراسم جنازة البابا بندكتوس السادس عشر

- الرئيس يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سلطان بن تركي آل سعود

- إدانة واسعة في مجلس الأمن لانتهاك إسرائيل الوضع الراهن في القدس

- واشنطن تعارض "شرعنة حوميش": إجراء أحادي مرفوض

- معايعة تتسلم من أميركا قطعة أثرية تم تهريبها من فلسطين

- على الدول العربية أن تعلنه "عام فلسطين"... المحلل السياسي رامي الشاعر: القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية الروسية هذا العام

الأيام:

- كريم يونس حرا: سأكمل المشوار وأقدم 40 عاما من عمري فداء لشعبي

- الرئيس يهاتف يونس مهنئا: قضية الأسرى مقدسة ولن نفرط بها

- الرئيس: سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للرد على الحكومة الإسرائيلية

- استشهاد فتى من مخيم بلاطة

- الاحتلال يشن حملة هدم وإخطار وتجريف ومسيرة استفزازية لمستوطنين قرب "الإبراهيمي"

- "التنفيذية": اقتحام الأقصى يتطلب آليات فورية للجم حكومة الاحتلال والعودة عن اتفاقات التطبيع

- أعضاء مجلس الأمن يجمعون على إدانة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

- الأردن يحذر من خطورة فكر بن غفير الإقصائي

- كنائس القدس تدين تصاعد الهجمات الإرهابية للمستوطنين على ممتلكاتها

- إسرائيل تشرع ببناء جدار في بلدات غلاف غزة

- تمديد توقيف 16 أسيرا من محافظة جنين

- بؤرة "حومش" الاستيطانية غير قانونية.. واشنطن: لسنا على وشك أي مشاركة ذات مغزى بين الإسرائيليين والفلسطينيين

- "الكابينيت" يسرب "بالخطأ" مناقشة فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

- قلق في إسرائيل من تحرك حكومة نتنياهو لتقليص صلاحيات القضاء

القدس:

- بعد 40 عاما بالأسر.. كريم يونس حرا.. الرئيس هاتفه وأكد قدسية الأسرى.. اشتية يهنئ.. الشرطة تفرض قيودا على الاحتفال

- استشهاد فتى في مخيم بلاطة

- إصابات وهدم ومسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل

- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

- التنفيذية تؤكد على التصدي لبرنامج حكومة نتنياهو

- مجلس الأمن يؤكد بالإجماع ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن بالقدس

- مشروع قانون إسرائيلي لمعاقبة الشركات التي تتماهى مع المقاطعة

- فوضى داخل الكونغرس الأميركي