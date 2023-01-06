معايعة: الواقع السياحي الفلسطيني نحو الأفضل

بيت لحم/سما/

قالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة إن الواقع السياحي الفلسطيني يسير نحو الأفضل، وهو ما ظهر جليا نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري .

وأضافت معايعة، لمراسلنا، وصل خلال عيد الميلاد حسب التقويم الغربي 100 ألف سائح وزائر، لكن الأعداد مع بداية العام الجاري لم تكن كسابقه، مشيرة إلى أن نسبة الحجوزات في الفنادق هذه الليلة وصلت إلى 90%.

وأعربت عن تفاؤلها بأن يكون العام الجاري أفضل وذلك حسب التوقعات، وأن يصل عدد السياح والزوار إلى فلسطين أكثر مما كان قبل فترة جائحة "كورونا"، في ظل الحجوزات بالفنادق والمكاتب السياحية .

وأشارت معايعة إلى أن الوزارة تقوم بنشاطات ترويجية حول العالم للسياحة في فلسطين، وفي هذا السياق سيكون هناك مشاركة في مدريد خلال اجتماعات المنظمة العالمية للسياحة، إضافة إلى فتح أسواق جديدة بمشاركة القطاع الخاص في اليابان.

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