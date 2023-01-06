  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ يثمن موقف الإمارات في مجلس الأمن

الجمعة 06 يناير 2023 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يثمن موقف الإمارات في مجلس الأمن



رام الله/سما/

 ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، موقف الإمارات في مجلس الأمن، الذي عقد جلسة طارئة، أمس الخميس، شهدت إجماعا على إدانة اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى.

وقال الشيخ في تصريح، اليوم الجمعة، "نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن تمثيلها للمجموعة العربية في جلسة مجلس الأمن، التي أدانت الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى، بناءً على طلب فلسطين والأردن، والشكر موصول لجميع الدول الشقيقة والصديقة على وقفتها الصادقة".

#حسين الشيخ

الأكثر قراءة اليوم

وزارة السياحة والآثار تتسلم من أميركا قطعة أثرية نادرة تم تهريبها من فلسطين

الحكم بجيس منة شلبي..

النخالة يوجه التحية للمناضل كريم يونس: سرايا القدس خاضت معركة "وحدة الساحات" منفردة..

الماء يبطئ الشيخوخة ويطيل العمر.. وهذه الكمية الموصى بها

روسيا تعلن عن هدنة بأوكرانيا مدتها 36 ساعة.. وكييف تعتبرها "نفاق"

مندوب "إسرائيل: الأردن احتلت القدس وقتلت اليهود والمندوب الاردني يرد عليه ..

الخطوط الكويتية ترد على "ادعاءات شنيعة" من جانب وسائل إعلام أوروبية

الأخبار الرئيسية

الأسرى يعلنون حالة التعبئة الشاملة استعدادًا لمواجهة واسعة

image_processing20230106-291924-15909i

قناة عبرية : بن غفير زار الليلة سجن "نفحة" لهذا السبب ..

"هآرتس": مصر تدخلت لدى "حماس" لمنع التصعيد وهكذا كان رد نتنياهو ..

إدانات دولية بمجلس الأمن لاقتحام بن غفير للأقصى والمندوب الاسرائيلي "يسخر"

إسرائيل" تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم