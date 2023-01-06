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ستون ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

الجمعة 06 يناير 2023 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ستون ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدى نحو 60 ألف فلسطيني صلاةَ الجعةِ في رحاب المسجدِ الأقصى رغم التشديدات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن شرطة الاحتلال عززت من قواتها في مدينة القدس المحتلة.

وعقب بيان "عرين الأسود" الذي توعّد الاحتلال، أعلنت شرطة الاحتلال حالة التأهب واستعدادها لاحتمال توترات عقب صلاح الجمعة في الأقصى وباقي اليوم.

وتمركزت قوةٌ كبيرةُ من جيش الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة ومناطق أخرى.

وتأتي هذه الاستعدادات عقب أوامر أوعز بها قائد شرطة القدس "دورون تورجمان.

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