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تكهنات بمرض كريستيانو جونيور.. ظهور جورجينا في صيدلية سعودية

الجمعة 06 يناير 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تكهنات بمرض كريستيانو جونيور.. ظهور جورجينا في صيدلية سعودية



وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لصديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغز، في إحدى الصيدليات بالسعودية.وظهرت جورجينا في الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية محتشمة برفقة ابن كريستيانو البكر، وبعض الأشخاص داخل صيدلية في الرياض.

وبدا كريستيانو جونيور (الابن) وهو يسعل مما أثار تكهنات بأنه مريض، وذلك سبب مرافقته جورجينا إلى الصيدلية.

وفي وقت سابق، تداول نشطاء فيديو لجورجينا (28 عاما) وهي تقوم بالتسوق من برج المملكة بالعاصمة برفقة أطفالها. وكانت ترتدي ملابس رياضية وترافقها سيدة منتقبة وحارس شخصي يحمل أكياس المشتريات.

وكشفت وسائل إعلام أن رونالدو بدأ بالفعل التخطيط لحفل زفافه على جورجينا في المملكة، وذلك بعد أن تم منحه قصرا كبيرا في أرقى الأماكن بالرياض.

ويأتي هذا بعد التفاعل الذي أحدثه إعلان تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي، البالغ من العمر 37 عاما، لمدة عامين، حتى 2025.

يذكر أن رونالدو التقى أمس الخميس بوزير الرياضة  السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في ليالي الدرعية.

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