طليب تطالب الكونغرس بوقف تمويل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

طالبت عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية ميشيغان- من أصول فلسطينية- رشيدة طليب، الكونغرس بوقف تمويل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، لتقف إلى جانب المئات من النشطاء وأبناء الجالية الفلسطينية الذين يطالبون بالضغط على أعضاء الكونغرس في مناطقهم لوقف تمويل دولة الاحتلال .

وأشارت طليب، في تغريدة لها على موقع تويتر، إلى إحصائيات فلسطينية حول العام المنصرم باعتباره الأكثر دموية، حيث قتل الاحتلال 224 مواطنا فلسطينيا بينهم 53 طفلا.

وأعادت طليب نشر تقرير مصور يظهر عمليات التهجير المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أهالي مسافر يطا، جنوب الخليل .