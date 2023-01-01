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مندوب "إسرائيل: الأردن احتلت القدس وقتلت اليهود والمندوب الاردني يرد عليه ..

الجمعة 06 يناير 2023 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مندوب "إسرائيل: الأردن احتلت القدس وقتلت اليهود والمندوب الاردني يرد عليه ..



القدس المحتلة / سما /

زعم مندوب "إسرائيل" في الأمم المتحدة غلعاد اردان أن الاردن احتلت القدس عام 1948 وقتلت اليهود ودمرت معابدهم هناك.

جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي.

وقال المندوب الاسرائيلي إن "زيارة الوزير بن غفير "لجبل الهيكل" كانت هادئة وسلمية وأستغرب أن يخصص مجلس الأمن جلسة لهذا الموضوع البسيط".

ورد عليه مندوب الأردن، قائلا: إن بلاده لم تحتل الضفة الغربية والقدس الشرقية، الأردن اتحدت مع الضفة الغربية لتحقيق مصير الفلسطينيين، عام 1950، وكان نموذجاً مميزاً، المندوب الإسرائيلي يكرر الأكاذيب والضلالات، ويرددها بعض أعضاء المجتمع الدولي.

من جانبه، تساءل رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن تتخطاها "إسرائيل" ليتصرف مجلس الامن؟ فقط أظهرت إسرائيل تجاهلا كاملا لقداسة الحياة الفلسطينية والقانون الدولي وحرمة وقداسة المسجد الأقصى، وتزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته، وتتوعد بمواصلة القيام بذلك ولكن مع ذلك فإن المجلس يظل جالسا على الهامش.

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