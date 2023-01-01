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قتيل ومصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار عند مدخل عبلين

الجمعة 06 يناير 2023 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل ومصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار عند مدخل عبلين



القدس المحتلة / سما /

قُتل شربل عاطف عزام (42 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية عبلين في منطقة الجليل، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى في الساعة 02:22 من فجر اليوم، الجمعة، بلاغا عن إصابتين في حادثة عنف بمحاذاة محطة وقود في مدخل قرية عبلين. وأبلغ مسعفون ومضمدون عن رجل بدون علامات تدل على الحياة إثر إصابة مخترقة، وأقروا وفاته على الفور في المكان. كما قدموا العلاجات الأولية لرجل آخر (33 عاما)، حالته خطيرة، ونقلوه إلى مستشفى رمبام في حيفا".

ووفقا للشرطة فإنها "تلقت، فجر اليوم، بلاغا عن إطلاق نار على سيارة عند مدخل قرية عبلين، وعندما وصلت القوات إلى مكان الحادثة، أُعلن عن وفاة رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة (وفقا لمسؤولين طبيين)، حيث تم نقله إلى مستشفى رمبام في حيفا. وتوجهت قوات الشرطة برفقة طائرة مروحية إلى مكان الجريمة وعزلت المكان وأقامت حواجز على الطرق وبدأت عمليات البحث برفقة المروحية".

ولم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين وملابسات الجريمة لغاية الآن، وعلى ما يبدو فإن الخلفية جنائية.

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