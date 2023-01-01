الآلاف يؤدون صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أحيا الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك رغم العقبات والحواجز التي وضعها الاحتلال الإسرائيليُ لمنعهم من الوصول للأقصى.

وتأتي صلاةُ الفجر ضمن حملة الفجر العظيم والتي أطلقها المقدسيون من أجل تعزيز الرباط والاعتكاف في الأقصى المبارك.

وتتزامنُ الدعواتُ لحماية المسجد الأقصى عقب تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى من اقتحاماتٍ يوميةٍ واعتداءاتٍ والتي كان أبرزها في الأيام الأخيرة زيارة الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير والتي أشعلت الغضب المحلي والعربي والعالمي.