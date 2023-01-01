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الطقس: فرصة لامطار متفرقة ولا تغير على الحرارة

الجمعة 06 يناير 2023 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: فرصة لامطار متفرقة ولا تغير على الحرارة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

غدا السبت يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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