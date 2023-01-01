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كورونا تضرب لبنان مجدداً…

الخميس 05 يناير 2023 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا تضرب لبنان مجدداً…



بيروت /سما/

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، اليوم الخميس، وصول موجة جديدة من فيروس كورونا إلى بلاده.

وقال الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إن الوضع لا يزال تحت السيطرة، وأن المؤشرات الوبائية المتعلقة بوباء كورونا المسجلة في لبنان تظهر تزايدا في عدد الإصابات على غرار ما تشهده الدول المجاورة ومختلف دول العالم، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأضاف أن "فرق الترصد الوبائي في وزارة الصحة سجلت ارتفاع المعدل اليومي للإصابات إلى 108 حالات في مقابل أقل من 40 حالة يوميا في المرحلة السابقة".

وأوضح وزير الصحة اللبناني أن نسبة إيجابية الفحوص ارتفعت إلى 12.7 في المئة، بعدما كانت تراوح في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، الفائت بين 5.5 و6 في المئة.

وأشار الأبيض إلى أن عدد المرضى في المستشفيات يبلغ 71 مريض كورونا من بينهم 17 في العناية الفائقة و4 على أجهزة التنفس.

وتابع أن "من الواضح أن هناك موجة من كورونا قد وصلت إلى لبنان بالتزامن مع تزايد نسبة الاختلاط في فترة الأعياد، كما ارتفاع احتمالات الإصابة في موسم الشتاء".

وأكد الوزير أن "الوضع لا يزال تحت السيطرة ونتوقع انخفاض أعداد الإصابات لاحقا كما حصل في موجات سابقة".

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