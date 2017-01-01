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الخطوط الكويتية ترد على "ادعاءات شنيعة" من جانب وسائل إعلام أوروبية

الخميس 05 يناير 2023 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخطوط الكويتية ترد على "ادعاءات شنيعة" من جانب وسائل إعلام أوروبية



الكويت / وكالات /

ردت شركة الخطوط الجوية الكويتية على ادعاءات صادرة من جانب بعض وسائل الإعلام الأوروبية، ‏ووصفتها بـ"الشنيعة"، والتي تتعلق بالفحص الخاص للمتقدمين لوظائف مضيفي الطيران لديها.‏

وشددت في بيان رسمي لها، أمس الأربعاء، أنها "ترفض تماما المساس في كرامة أو إهانة أي شخص".

وأكدت أن "الادعاءات الشنيعة من قبل بعض وسائل الإعلام الأوروبية، وما يتم توجيهه من اتهام تجاه الشركة ليس في محله".

ونوهت أنها "تقوم حاليا بالتحقيق في الادعاءات من قبل جميع الأطراف المعنية، وتنفيذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص".

كما بيّنت أنها "تعاقدت منذ عام 2017 مع جهة متخصصة في تعيين الطاقم الطائر، مشيرةً إلى أنها نفذت ما يفوق 90 في المئة من تعيينات طاقم الضيافة لشركات الطيران الأخرى في المنطقة".

كما لفتت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى "أنها تمتلك خبرة 68 عاما من العمل في مجال الطيران، وعلى درجة عالية من الاحترافية في التعامل مع إجراءات التعيين من مختلف دول العالم".

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