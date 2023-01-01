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الحكم بجيس منة شلبي..

الخميس 05 يناير 2023 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بجيس منة شلبي..



وكالات / سما/
 

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، الخميس، بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها بإحراز "جوهر الحشيش" المخدر بقصد التعاطي، وقد وثق فيديو لحظة النطق بالحكم.

ودفع محامي الفنانة محمد أبو شقة ببطلان إجراءات التفتيش في مطار القاهرة الدولي، لكونه جرى دون موافقتها وعلمها، مشيراً إلى أن التفتيش شابه نقص طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث هبطت شلبي إلى مطار القاهرة وجرى تفتيش حقائبها دون حضورها.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية كانت ألقت القبض على منة شلبي أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المخدرات نهاية نوفمبر الماضي.

تفاصيل المضبوطات

وبحسب الجمارك المصرية، شملت المضبوطات "6 أكياس بلاستيكية مرقوم عليهم lychee بداخلها نبات الماريغوانا المخدر بوزن 45 غراماً، وكيسين بلاستيكيين مرقوما عليهما sherb بداخلهما نبات الماريغوانا المخدر بوزن 15 غراماً، وكيساً بلاستيكياً مرقوماً عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات، وكيساً بلاستيكياً مرقوماً عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 غرامات".

كما شملت "كيساً بلاستيكياً مرقوماً عليه "cookies" به نفس المخدر بوزن 8 غرامات، وكيساً بلاستيكياً مرقوماً عليه "connecten" بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 غرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراماً، وعبوتين بلاستيكيتين شفافتين بداخلهما سيجارتين بداخلهما نبات الماريغوانا المخدر".

كذلك عثر بحوزتها على علبة كرتونية مرقوم عليها "wwc" بداخلها 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC، و3 علب كرتونية مرقوم عليها stlllzy بداخلها 2 شيشة إلكترونية بداخلهما زيت الماريغوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيكية مرقوم عليهم prmium oil بداخلها 3 شيش إلكترونية بداخلهم زيت مخدر.

وتضمنت المضبوطات أيضاً شيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر، وعلبة كرتونية بداخلها أمبول به شيشة إلكترونية وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها smoke sessions مرسوم عليها علامة نبات الماريغوانا ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات.

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