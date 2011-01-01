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اردوغان : سأجتمع مع الرئيس السوري بشار الاسد قريباً

الخميس 05 يناير 2023 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اردوغان : سأجتمع مع الرئيس السوري بشار الاسد قريباً



اسطنبول/ وكالات/

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار جهود من أجل السلام، وذلك بعد أعلى المحادثات المعلنة مستوى بين أنقرة وحكومة دمشق منذ بدء الأزمة السورية في 2011.
وأضاف أردوغان خلال كلمة بأنقرة أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة من أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي.
وقال أردوغان أيضا إنه سيتحدث إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي لبحث مسألة ممر للحبوب والأسمدة في البحر الأسود، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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