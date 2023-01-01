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الداخلية بغزة تعلن ضوابط إقامة حفلات الأفراح

الخميس 05 يناير 2023 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تعلن ضوابط إقامة حفلات الأفراح



غزة/ سما /

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة على سريان قرار ضبط وتنظيم إقامة حفلات الأفراح في قطاع غزة اعتباراً من مطلع شهر يناير الجاري.

وأوضحت أنه يُسمح بإقامة الحفلات في الأماكن الآتية فقط: (الصالات، الشاليهات، النوادي والملاعب، الأراضي الخاصة، البركسات والحواصل).

وبخصوص الشوارع، بينت أنه لا يسمح بإقامة الحفلات فيها، باستثناء بعض الشوارع الفرعية التي لا تؤثر على سير الحياة العامة ويحددها مركز شرطة الاختصاص.

وذكرت ضوابط لإقامة الحفلات، وهي: الحصول على تصريح مسبق من مركز شرطة الاختصاص، وخفض الصوت وعدم تجاوزه مكان الحفل، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في محيط المكان، والتزام انتهاء الحفل في تمام الساعة 11:30 ليلاً بالتوقيت الصيفي، و10:00 ليلاً بالتوقيت الشتوي.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة بالشرطة ستقوم بمتابعة الالتزام بالضوابط المذكورة في جميع محافظات قطاع غزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك، آملة من جميع المواطنين الالتزام تحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على النظام والسكينة.

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