أسباب ولادة الطفل قبل أوانه

وكالات / سما /

يولد معظم الأطفال بصحة جيدة في موعد ولادتهم أو بالقرب منه. لكن في بعض الأحيان، يولدون مبكراً، وقد يعانون من مشاكل صحية، كيف ولماذا هذه المشكلة كما يفسرها أطباء واختصاصيو "كيدز هيلث"؟

لماذا يولد بعض الأطفال مبكراً؟

الأطفال المولودون قبل 37 أسبوعاً هم مبتسرون. ومن المرجح أن تحدث الولادة المبكرة عندما تعاني الأم من مشكلة صحية - مثل مرض السكري - أو تقوم بأشياء ضارة أثناء الحمل، مثل التدخين أو إذا كانت تعيش مع الكثير من التوتر، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى جعل طفلها يولد مبكراً.

يمكن أن تتسبب أشياء كثيرة في ولادة طفل مبكراً أو يعاني من مشاكل صحية. يمكن التحكم في بعض هذه الأشياء، لكن لا يمكن التحكم في البعض الآخر.

كيف يمكنني البقاء بصحة جيدة أثناء الحمل؟

أثناء الحمل، ساعدي طفلك على النمو بشكل قوي وصحي. تأكدي من:

ابدئي الرعاية السابقة للولادة

أي بمجرد أن تتأكدي من حملك ابدئي رعاية ما قبل الولادة، وهي الرعاية الصحية التي تحصلين عليها أثناء الحمل. يجب على جميع النساء الحوامل مراجعة أخصائي طب النساء بمجرد أن يعتقدن أنهن حوامل، ويجب أن يخططن لزيارات منتظمة قبل الولادة طوال فترة الحمل.

عالجي كل مشاكلك الصحية

(مثل مرض السكري أو الاكتئاب أو ارتفاع ضغط الدم)؛ ضعيها تحت السيطرة قبل الحمل. ولكن إذا لم تفعلي ذلك، فتحدثي إلى طبيبك على الفور بشأن خطة العلاج.

اتبعي نظاماً غذائياً صحياً

من المهم تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية قبل الحمل وأثناءه، تناولي فيتامين ما قبل الولادة للتأكد من حصولك على ما يكفي من حمض الفوليك والحديد والعناصر الغذائية الهامة الأخرى.

اكتسبي القدر المناسب من الوزن

يعتمد مقدار الوزن الذي يجب أن تكتسبيه على مقدار وزنك قبل الحمل. يجب أن تكتسب معظم النساء اللواتي يتمتعن بوزن صحي حوالي 10- 15 كيلو أثناء الحمل.

لا تدخني أو تتناولي أي أدوية

يمكن أن يساعدك الابتعاد عن التبغ أنت وطفلك على تجنب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، لذلك احصلي على المساعدة للإقلاع عن التدخين.

انتظري 12 شهراً على الأقل بين كل حمل

قد تؤدي زيادة الوقت بين حالات الحمل إلى تقليل فرص الولادة المبكرة، خاصة إذا كان لديك طفل خديج من قبل.

أشياء لا يمكنك التحكم بها أثناء الحمل

بعض الأشياء التي قد تزيد من فرص الولادة المبكرة خارجة عن إرادتك. هذا لا يعني أن طفلك سيولد مريضاً أو مبكراً جداً. بل تذكري أن معظم الأطفال يولدون بصحة جيدة، وفيما يلي بعض الأشياء التي لا يمكنك السيطرة عليها أثناء الحمل:

عمرك

الأمهات اللواتي يبلغن من العمر 17 عاماً أو أقل أو 35 عاماً أو أكثر هن أكثر عرضة لإنجاب طفل خديج. ومن المرجح أن تصاب الأمهات المراهقات بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، فيما تعاني النساء الأكبر سنًا من مشاكل صحية قبل الحمل.

عدد الأطفال

تزداد فرص إنجاب طفل خديج إذا كانت الأم حاملاً بتوأمين أو ثلاثة توائم أو أكثر. حيث يولد أكثر من نصف التوائم في وقت مبكر.

مشاكل الحمل المبكر

من المرجح أن تعاني المرأة التي سبق لها ولادة مبكرة، أو طفل ولد يعاني من مشاكل صحية أو تشوه خلقي، من مشاكل في الحمل الآخر في المستقبل.