GameSir تستعرض أحدث أجهزتها للتحكم بألعاب الجوال

وكالات / سما /

تستعد شركة جيمسر - GameSir، الرائدة في مجال ملحقات الألعاب المبتكرة عالية الجودة، للمشاركة في اثنين من أهم المعارض التقنية حول العالم بلاس فيجاس. حيث سيقام معرض Digital Experience الذي تنظمه شركة Pepcom في 4 يناير 2023، بينما سينطلق المعرض الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية CES في الفترة من 5 إلى 8 يناير 2023.

وسوف تستعرض GameSir خلال كلا المعرضين ثلاثة من أحدث ابتكاراتها الرائدة وهي: جهاز التحكم "G7" المصمم خصيصًا لأجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي، وجهاز التحكم "X2 Pro"، وجهاز التحكم X3 Type-C المزود بمروحة تبريد.

وتعليقًا على الحدث، قال ليون، مدير التسويق والمبيعات في شركة GameSir: "يعد كلا الحدثين من أهم المعارض التقنية في العالم، وهي فرصة رائعة لنستعرض أحدث أجهزتنا للتحكم بألعاب الجوال أمام العالم أجمع ونبهر الجميع بتصميماتنا الجذابة والخصائص غير المحدودة التي نقدمها لنمنح مستخدمينا تجربة أداء استثنائية. كما سنسلط أيضًا الضوء على دور GameSir في الدفع قدمًا بسوق الألعاب العالمي وسط الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة للاعبين من جميع الأعمار."

يأتي جهاز التحكم بألعاب الجوال "X2 Pro" بالعديد من الخصائص المتطورة التي تضمن لعشاق الألعاب تجربة خيالية مثيرة؛ حيث يتيح لهم الوصول لألعاب Xbox عالية الجودة عبر الإنترنت باستخدام هواتفهم الذكية ليستمتعوا بألعابهم المفضلة في أي وقت وأي مكان. كما يدعم أيضًا جميع منصات الألعاب السحابية، بما في ذلك "Xbox Cloud Gaming (Beta)" و"Xbox Game Pass Ultimate"، و"Stadia"1، و"NVIDIA GeForce Now"، و" Amazon Luna".

أما جهاز G7، فيوفر تجربة ألعاب واقعية للغاية ومحسّنة وسلسة. كما يأتي بهيكل يمكن تبديله وطلاؤه بسهولة حتى يتمكن المستخدمون من اختيار لون وحدة التحكم الذي يفضلون دون الحاجة إلى تفكيكها.

وأخيرًا تستعرض GameSir جهاز X3 Type-C المزود بوحدة تبريد تبلغ 4000 مم² ومروحة ذات 7 شفرات لتبريد الهاتف بمجرد توصيله بالشاحن حتى يتسنى للمستخدمين التمتع باللعب والنظام البيئي للألعاب المتنقلة من الجيل التالي.

وتأتي مشاركة GameSir في المعرضين وسط زيادة الطلب العالمي على منتجات الألعاب. فوفقًا لتقرير نشره موقع ResearchAndMarkets.com، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات سوق ملحقات الألعاب إلى 14396.40 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بينما سجل 6133.5 مليون دولار في عام 2021.

نبذة عن GameSir:

تأسست GameSir في عام 2010، وهي واحدة من الشركات الرائدة في العالم لأجهزة الألعاب الطرفية عالية الأداء؛ حيث توفر أجهزة ألعاب عالية التقنية وتجربة ألعاب ممتازة لكل لاعب. باسم "Gaming is Winning"، تدرك GameSir ما يتوق إليه كل لاعب بالضبط؛ التحكم الدقيق وتجربة الألعاب المحسّنة. لذلك اختبرت كل حل محتمل لتلبية احتياجات اللاعبين، وهذه هي مهمتها.