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جبهة التحرير الفلسطينية تهنئ شعبنا وآل يونس

الخميس 05 يناير 2023 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

هنأت جبهة التحرير الفلسطينية باسم أمينها العام الدكتور واصل أبو يوسف وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادرها، أبناء شعبنا الفلسطيني وحركة فتح وعائلة يونس بالإفراج عن البطل المقدام كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذى تنسم الحرية بعد40 عاما، قضاها في السجون الإسرائيلية.

وقالت التحرير الفلسطينية، أن إرادة كريم يونس الذى مثل رمزا وطنيا وزملائه من أبطالنا الأسرى وصمودهم اللامحدود ومقارعتهم لآلة السجان، شكلت عنوانا أصيلا لكل أحرار العالم ممن عقدوا العزم على رفض الظلم والاضطهاد والعنصرية وحاربوا بأنفاسهم وأحلامهم بعد أن حبست أجسادهم السياسات القمعية واللإنسانية التى يحاول من خلالها السجان النيل من إرادتهم الفولاذية.

وحيت التحرير الفلسطينية كل أسرانا وأسيراتنا البواسل خلف القضبان من فرسان وفارسات الحرية، ودعت إلي استمرار طريق النضال والكفاح من اجل اطلاق سراح جميع الأسرى وأن تكون قضيتهم على راس أولويات القيادة الفلسطينية وطرح قضيتهم في المحافل الدولية خاصة الأطفال والنساء والمرضى كمقدمة لتحرير أرضنا من دنس الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

#جبهة التحرير الفلسطينية #كريم يونس

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