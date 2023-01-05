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اليوم : جلسة علنية في مجلس الأمن بشأن المسجد الاقصى

الخميس 05 يناير 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم : جلسة علنية في مجلس الأمن بشأن المسجد الاقصى



يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر ليلة اليوم الخميس، اجتماعا بناء على طلب عربي لبحث الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للحرم القدسي وتهديد الوضع الراهن للمسجد الأقصى.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد الخياري، سيقدم إحاطة إعلامية إلى مجلس الأمن في الجلسة المعنونة "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

وكان موقع "والا" الإسرائيلي، أفاد بأن إسرائيل تحاول منع انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة اقتحام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى. حيث أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية برقية سرية إلى 15 سفيرا إسرائيليا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وأوعزت فيها بـ"التوجه بشكل ملح" إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة الاقتحام ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن أو بيان للصحافة.

هذا وأكدت الأمم المتحدة أهمية الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف والمقدسات الإسلامية.

وكان بن غفير، اقتحم صباح يوم الثلاثاء الماضي ساحات المسجد الأقصى برفقة عدد من المستوطنين وحراسة أمنية إسرائيلية مشددة، واستمرت عملية الاقتحام حوالي 17 دقيقة.

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