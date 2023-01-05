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العاروري : لن نتوقف عن خطف جنود الاحتلال

الخميس 05 يناير 2023 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري : لن نتوقف عن خطف جنود الاحتلال



غزة/ سما /

 قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري، اليوم الخميس، إن حركته لن تتوقف عن أسر جنود الاحتلال حتى الإفراج عن كل الأسرى.

وأضاف العاروري في كلمة له خلال حفل إشهار كتاب "الحافلات تحترق" للأسير حسن سلامة، "نحن مقصرون ما دام هناك أسير فلسطيني خلف القضبان"، مشيرًا إلى أن "حماس" تضع قضية الأسرى وتحريرهم على رأس أولوياتها. 

وتابع: "المقاومة لديها رصيد من جنود الاحتلال، وسيزيد هذا الرصيد كما وعدت المقاومة، وسنحرر أسرانا مهما كان الثمن".

وتطرق العاروري، للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي وصفها بأنها "إجرامية من رأسها إلى أخمص قدمها".

وقال: "شعبنا الفلسطيني لا يُهزم، ونحن على موعد مع نصر جديد نطرد به الاحتلال"، مؤكدًا أن مقاومة الضفة وغزة دم واحد يجري في عروقنا. كما قال.

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