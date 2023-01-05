3 جولات حاسمة ستحدد مصير دوري الممتازة

غزة / سما /

تنتظر أندية المقدمة في دوري الدرجة الممتازة, اختبارات حاسمة في الجولات الثلاثة القادمة, والتي قد تلعب دورا كبيرا في تحديد اتجاه المنافسة بشكل كبير.



ويحتل خدمات رفح "الأخضر" المركز الأول برصيد 31 نقطة, بفارق 7 نقاط كاملة أمام ملاحقيه المباشرين اتحاد الشجاعية "المنطار", وشباب رفح "الزعيم" على التوالي.



وتنتظر "الأخضر" الرفحي, مواجهات ليست بالسهلة أمام كل من شباب خانيونس (السابع 16 نقطة), واتحاد بيت حانون الرياضي (التاسع 15 نقطة) وشباب الزوايدة (الثاني عشر 5 نقاط), إذ يطمح لتحقيق النقاط الكاملة منها, ما سيعني اقترابه كثيرا من اللقب, في حال تعثّر "الزعيم" و"المنطار".



أما الشجاعية, فيلعب ضد كل من شباب الزوايدة (الثاني عشر 5 نقاط), وخدمات النصيرات (العاشر 10 نقاط) وشباب جباليا (الثالث 20 نقطة) تواليا, في لقاءات ليست بالسهلة, نظرا للطموحات المختلفة التي يرغب كل فريق من منافسيه بتحقيقها.



في المقابل, يلعب شباب رفح مع الهلال (السادس 17 نقطة) وشباب جباليا (الثالث 20 نقطة) والصداقة (الثامن 15 نقطة), لتحقيق النقاط التسعة, إذ يعلم أن أي تعثر في إحداها سيعني تضاؤل نسبة حفاظه على اللقب الذي حققه في الموسمين الأخيرين.