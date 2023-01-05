اتحاد الكرة يوزع المنحة الرئاسية على أندية غزة

غزة / سما /

وزع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم منحة الرئيس محمود عباس على أندية المحافظات الجنوبية برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الحفل الذي أقيم أمس الأربعاء في فندق المتحف غرب مدينة غزة.

وحضر الحفل أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وممثل الرئيس محمود عباس، ود.أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإبراهيم أبو النجا محافظ محافظة غزة، وعبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى، إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد، إبراهيم أبو الشيخ مدير عام المجلس الأعلى ولفيف من الشخصيات الرياضية والوطنية.

ووجه أبو سليم الشكر إلى الفريق جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على جهوده المبذولة من أجل انجاز منحة الرئيس عباس، مشيداً بدور القائد احمد حلس امن أجل المساعدة في توفير الدعم المالي ومساندة الأندية والاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى ما يقوم به ما يقوم به هنية من دعم، وكذلك دعم د.أبو هولي مسؤول ملف اللاجئين.

وأضاف، ان الفريق الرجوب وعد الاتحاد باستمرار الدعم، واستكمال المنحة، مقدراً في الوقت ذاته الجهد الذي تبذله الأندية من أجل استمرار النشاط الرياضي برغم الصعوبات التي يعرفها الجميع.

من جهته نقل القائد أحمد حلس ممثل الرئيس تحيات الرئيس عباس للجميع، موجها شكره باسم جميع الأندية على استمرار المنحة.

وقال الرياضة ترسم الصورة المشرقة لشعبنا برغم الانقسام، لكن الرياضة قدمت لنا نموذجاً رائعاً أننا نستطيع ان نعمل معاً، وهي رسالة للجميع أننا نستطيع أن نخلق نماذج أخرى بجانب النموذج الرياضي.

وأكمل قائلاً:” الأندية تستحق ليس فقط دعم الجهات الحكومية، بل أيضاً لا بد ان تكون جزءا من أجندة القطاع الخاص، لأن الأندية تحافظ على شبابنا من الضياع.

وأعرب حلس عن أمله أن تهتم جميع الأندية بأن يكون لديها مدارس لاعداد الناشئين المبدعين من الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية.