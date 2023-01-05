تمهيدا للاستيلاء على الأرض: الاحتلال يزيل سياجا حديديا جنوب الخليل

الخليل / سما /

أزالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سياجا حديديا في جبل السنداس، جنوب مدينة الخليل.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات الاحتلال أزالت بالجرافات سياجا حديديا، يحيط بأرض تعود ملكيتها للمواطن يسري الجمل، بعد أن قامت بتجريف وتخريب جزء منها.

وقال الجمل : إن سلطات الاحتلال تحاول الاستيلاء على أرضه البالغ مساحتها (4.5 دونم)، والتي تقع على قمة جبل السنداس المطل على المنطقة الجنوبية من الخليل، وتمنعه من العمل والبناء عليها، بعد أن استولت على جزء منها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد داهمت الأرض في شهر آب 2022، وعبثت في المكان ودمرته بالكامل، واستولت على معدات (خيام وطاولات وكراسي)، كان يقوم بتجهيزها لإنشاء متنزه عليها.