  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تمهيدا للاستيلاء على الأرض: الاحتلال يزيل سياجا حديديا جنوب الخليل

الخميس 05 يناير 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أزالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سياجا حديديا في جبل السنداس، جنوب مدينة الخليل.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات الاحتلال أزالت بالجرافات سياجا حديديا، يحيط بأرض تعود ملكيتها للمواطن يسري الجمل، بعد أن قامت بتجريف وتخريب جزء منها.

وقال الجمل : إن سلطات الاحتلال تحاول الاستيلاء على أرضه البالغ مساحتها (4.5 دونم)، والتي تقع على قمة جبل السنداس المطل على المنطقة الجنوبية من الخليل، وتمنعه من العمل والبناء عليها، بعد أن استولت على جزء منها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد داهمت الأرض في شهر آب 2022، وعبثت في المكان ودمرته بالكامل، واستولت على معدات (خيام وطاولات وكراسي)، كان يقوم بتجهيزها لإنشاء متنزه عليها.

#الخليل #الاحتلال #جبل السنداس

الأكثر قراءة اليوم

نقابة الموظفين بغزة تتحدث عن تسهيلات جديدة ..

لهذا السبب.. "الكابينت" يعقد جلسة طارئة غدًا

تحديد موعد ونسبة صرف راتب ديسمبر.. أبرز قرارات العمل الحكومي بغزة

سعر الدولار في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه

هآرتس: ماذا لو كان الأسرى الفلسطينيون هدف بن غفير التالي؟

سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها ارتقى إثر إصابته بالخطأ

الفلسطينيون يناقشون "الرد المناسب" على اقتحام بن غفير للأقصى

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" " الامارات الغت زيارة نتنياهو لـ"ابو ظبي" بسبب الاقصى وليس لاسباب لوجستية..

الخارجية الأميركية : بؤرة حومش الاستيطانية غير قانونية

"هآرتس": بن غفير أعدم فرصة التطبيع مع السعودية والهدوء بعد اقتحامه للأقصى مؤقت

img-20230105-065201-421-1672894422

بعد 40 عامًا من الاعتقال .. كريم يونس حرًا

photo_2023-01-05_01-20-31

استشهاد فتى وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم