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مبابي وحكيمي يلجآن إلى حيلة للتجول في نيويورك

الخميس 05 يناير 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي وحكيمي يلجآن إلى حيلة للتجول في نيويورك



وكالات / سما /

لجأ لاعبا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كليان مبابي وأشرف حكيمي، إلى حيلة طريفة، خلال الأيام الأخيرة، حتى يتجولا في ساحة "تايمز سوير" في مدينة نيويورك الأميركية، تفاديا لإزعاج المعجبين والراغبين في التقاط الصور.

وقام اللاعبان، وهما صديقان قريبان من بعضهما البعض، بارتداء ما يشبه قلنسوة تغطي الوجه والرأس بشكل شبه كامل، فلم يعد يظهر منهما سوى العينين.

وكان اللاعبان قد ظهرا وهما يتابعان مباراة في إطار دوري المحترفين لكرة السلة بين فريقي بروكلين نيتس وسان أنطونيو سبيرز، وتم تقديم التحية لهما عبر شاشة عملاقة وسط ترحيب الجمهور.

وحرص مبابي وحكيمي على التخفي في ساحة "تايمز سكوير"، لأنهما كانا سيضطران لقضاء الوقت وهما يلتقطان الصور مع المعجبين، لو أنهما خرجا دون أن يتخفيا.

وأظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر"، اللاعبين وهما يتابعان عرضا راقصا وسط حشد من زوار ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة.

ويجد النجوم صعوبة فائقة في ارتياد الأماكن العامة، نظرا لإقبال الناس بشكل كبير عليهم من أجل التحية والتقاط الصور.

وخلال فترة كورونا، قال عدد من المشاهير إنهم كانوا يستفيدون من ارتداء الكمامة حتى يخرجوا إلى الأماكن العامة دون أن يفطن إليهم أحد.

وتربط صداقة قوية بين حكيمي ومبابي اللذين يلعبان في نادي باريس سان جيرمان، وكان الاثنان قد سافرا في إجازة سابقة إلى المغرب، خلال العام الماضي.

#كيليان مبابي #أشرف حكيمي #نيويورك #باريس سان جيرمان

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