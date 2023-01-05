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الخارجية الأميركية : بؤرة حومش الاستيطانية غير قانونية

الخميس 05 يناير 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأميركية : بؤرة حومش الاستيطانية غير قانونية



القدس المحتلة / سما /

أكد الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الليلة الماضية، أن البؤرة الاستيطانية "حومش" شمال الضفة الغربية، تعتبر غير قانونية في نظر إدارة بلاده وحتى بموجب القانون الإسرائيلي.

ودعا برايس خلال المؤتمر الصحفي تعقيبًا على نية الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون "فك الارتباط" لشرعنة تلك البؤرة، إلى تجنب اي إجراءات أحادية الجانب تشمل أي قرار إسرائيلي بإشاء مستوطنة أو بؤرة جديدة، أو الموافقة على أي نوع من البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. كما نقلت عنه صحيفة هآرتس.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتف يوم الإثنين نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، وأكد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز حل الدولتين وأنها تعارض أي سياسة أو خطوات يمكن أن تعرضها للخطر.

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