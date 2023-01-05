فيديو.. برشلونة يفلت من مفاجآت الكأس بفوز قيصري على إنترسيتي

أفلت برشلونة من مفاجآت الكأس بعدما حقق فوزاً قيصرياً على فريق إنترسيتي، المنافس في دوري الدرجة الثالثة، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس ملك إسبانيا، مساء أمس الأربعاء.

ونجح فريق المدرب تشافي هيرنانديز في الانتصار وحجز مقعده في دور الستة عشر، بالفوز بنتيجة 4-3، بصعوبة، بعد التمديد لوقت إضافي على شوطين، إثر التعادل في زمن اللقاء الأصلي بثلاثية لكل فريق.

بدأ البارسا المباراة بقوة ونجح في تسجيل هدف التقدم، من توقيع المدافع رونالد أراوخو بضربة رأسية رائعة عند الدقيقة الرابعة، قبل أن ينقذ اللاعب نفسه فرصة هدف محقق بإبعاده الكرة من على خط المرمى، بعد الهدف بدقائق قليلة، وينتهي الشوط الأول على وقع تقدم البلوجرانا بهدف.

وعقب الاستراحة، نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل عن طريق أوريول سولديفيلا، في الدقيقة 59، ليرد عثمان ديمبلي بهدف ثان بلمسة فنية رائعة عند الدقيقة 66، لكن لاعب أكاديمية لا ماسيا في برشلونة السابق قرر تكرار زيارته للشباك وكان له ما أراد بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74.

3 دقائق أخرى كانت كافية لتقدم البارسا من جديد، وهذه المرة عن طريق رافينيا، لكن سولدي وقع على الهاتريك الشخصي ووقع على هدف التعادل في الدقيقة 86، ليتجه الفريقان لوقت إضافي.

وقبيل نهاية الشوط الإضافي الأول، تمكن أنسو فاتي من تسجيل هدف برشلونة الرابع، وبالتحديد عند الدقيقة 103، قبل أن تمر دقائق الشوط الرابع دون أي جديد على لوح النتيجة.