بالتفاصيل.. ريال مدريد يغري بيلينجهام بعرض مثير

يغري نادي ريال مدريد الإسباني، النجم الإنجليزي الشاب، جود بيلينجهام، بعقد مثير، من أجل الموافقة على الانضمام للفريق الملكي وترك ناديه الحالي، بوروسيا دورتموند الألماني، في الفترة المقبلة.

وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد سيفتتح المفاوضات مع دورتموند من خلال اجتماع بينهما هذا الأسبوع، على أن يعرض النادي الإسباني على متوسط الميدان الإنجليزي عقداً مدته خمس سنوات، يحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو.

وينوي ريال مدريد وضع مليار يورو كبند للشرط الجزائي في عقده المنتظر مع بيلينجهام، لحمايته من كبار أوروبا، ووفقاً للشبكة الإسبانية فإن النادي الملكي يريد حسم الصفقة والوصول بها لبر الأمان في ميركاتو يناير الجاري.

وأوضحت سير أن ريال مدريد يعتبر مانشستر سيتي المنافس الأكبر له في الصفقة وليس ليفربول، مع العلم أن الميرينجي لا يرغب في التعاقد سوى مع بيلينجهام ولا يريد أي خطة بديلة لفشل الصفقة.

وينوي اللوس بلانكوس استغلال تفوقه الواضح في دوري ابطال أوروبا، بوصفه أكثر المتوجين باللقب عبر التاريخ، في المفاوضات لضم بيلينجهام، حيث يعتبر التشامبيونزليج أولوية بالنسبة للاعب، ما يجعل الريال يتفوق على تشيلسي وليفربول في المفاوضات بخصوص هذا الشأن.