فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "معاريف":
- لبيد: علينا خوض معركة ضد الجهاز القضائي
- خطة لوزير القضاء لتقليص صلاحيات الجهاز القضائي لتتمكن الحكومة من السيطرة على المحاكم
- اقتحام بن غفير الأقصى يصل إلى مجلس الأمن
- محاولات إسرائيلية على مدار الساعة لمنع التنديد بإسرائيل من مجلس الأمن
- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان: الأمم المتحدة متحيزة ضد إسرائيل
- اعتقال 12 فلسطينيا
- قائد حرس الحدود أطاح بقائد القوة والجنود الذين تركوا جندية لوحدها في بلدة الرام
* "يديعوت احرونوت":
- وزير القضاء يعلن عن اصلاحات بالجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا
- انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية
- لبيد: الحكومة تهدم المبنى القضائي وهذا انقلاب شرطي
- وزير الخارجية التقى مع سفراء الدول الكبرى حول اقتحام بن غفير للأقصى
- المحكمة العليا تبحث تعيين أرييه درعي وزيرا رغم إدانته بقضايا جنائية
* "هآرتس":
- ساعات قبل بحث قضية درعي في المحكمة العليا
- وزير القضاء يقدم اقتراحه لتقليص صلاحيات المحكمة العليا
- ردود الفعل الدولية لاقتحام الأقصى أوضحت لنتنياهو أن الحلم يبتعد
- جاكي خوري: استفزاز بن غفير باقتحامه للأقصى خدم الشعب الفلسطيني