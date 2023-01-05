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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 05 يناير 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "معاريف":

- لبيد: علينا خوض معركة ضد الجهاز القضائي

- خطة لوزير القضاء لتقليص صلاحيات الجهاز القضائي لتتمكن الحكومة من السيطرة على المحاكم

- اقتحام بن غفير الأقصى يصل إلى مجلس الأمن

- محاولات إسرائيلية على مدار الساعة لمنع التنديد بإسرائيل من مجلس الأمن 

- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان: الأمم المتحدة متحيزة ضد إسرائيل

- اعتقال 12 فلسطينيا

- قائد حرس الحدود أطاح بقائد القوة والجنود الذين تركوا جندية لوحدها في بلدة الرام 

* "يديعوت احرونوت":

- وزير القضاء يعلن عن اصلاحات بالجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا

- انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية

- لبيد: الحكومة تهدم المبنى القضائي وهذا انقلاب شرطي 

- وزير الخارجية التقى مع سفراء الدول الكبرى حول اقتحام بن غفير للأقصى 

- المحكمة العليا تبحث تعيين أرييه درعي وزيرا رغم إدانته بقضايا جنائية 

* "هآرتس":

- ساعات قبل بحث قضية درعي في المحكمة العليا

- وزير القضاء يقدم اقتراحه لتقليص صلاحيات المحكمة العليا 

- ردود الفعل الدولية لاقتحام الأقصى أوضحت لنتنياهو أن الحلم يبتعد 

- جاكي خوري: استفزاز بن غفير باقتحامه للأقصى خدم الشعب الفلسطيني 

#الصحف الإسرائيلية

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