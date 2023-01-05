رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "معاريف":

- لبيد: علينا خوض معركة ضد الجهاز القضائي

- خطة لوزير القضاء لتقليص صلاحيات الجهاز القضائي لتتمكن الحكومة من السيطرة على المحاكم

- اقتحام بن غفير الأقصى يصل إلى مجلس الأمن

- محاولات إسرائيلية على مدار الساعة لمنع التنديد بإسرائيل من مجلس الأمن

- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان: الأمم المتحدة متحيزة ضد إسرائيل

- اعتقال 12 فلسطينيا

- قائد حرس الحدود أطاح بقائد القوة والجنود الذين تركوا جندية لوحدها في بلدة الرام

* "يديعوت احرونوت":

- وزير القضاء يعلن عن اصلاحات بالجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا

- انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية

- لبيد: الحكومة تهدم المبنى القضائي وهذا انقلاب شرطي

- وزير الخارجية التقى مع سفراء الدول الكبرى حول اقتحام بن غفير للأقصى

- المحكمة العليا تبحث تعيين أرييه درعي وزيرا رغم إدانته بقضايا جنائية

* "هآرتس":

- ساعات قبل بحث قضية درعي في المحكمة العليا

- وزير القضاء يقدم اقتراحه لتقليص صلاحيات المحكمة العليا

- ردود الفعل الدولية لاقتحام الأقصى أوضحت لنتنياهو أن الحلم يبتعد

- جاكي خوري: استفزاز بن غفير باقتحامه للأقصى خدم الشعب الفلسطيني