الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي الشهر الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا مقداره 4.22% خلال شهر تشرين الثاني 2022 مقارنة بشهر تشرين الأول، إذ انخفض إلى 109.64 خلال شهر تشرين الثاني مقارنة بـ114.47 خلال تشرين الأول.

وأضاف الإحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت انخفاضا مقداره 11.46%، والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 7.71% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وأوضح أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضا مقداره 3.56% خلال شهر تشرين الثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وعلى صعيد الأنشطة الفرعية، التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بشهر تشرين أول 2022 أهمها صناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المشروبات، وصناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

وأشار الإحصاء إلى أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 0.36% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.