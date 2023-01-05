رام الله / سما /

تصدر الإفراج عن الأسير كريم يونس من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء محكوميته البالغة 40 عاماً، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- كريم يونس يتنسم الحرية اليوم بعد 40 عاماً في الأسر

- الرئيس يعزي العاهل الأردني وعبد الحي المجالي بوفاة رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي

- مجلس الأمن يناقش اليوم انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس

- إصابات واعتقالات وهدم في الضفة وتشييع جثماني الشهيدين أشرف هلسة ومحمد عمرو

- الأمم المتحدة تدعو إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس

- إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2022 – 2023

- مطرانية القدس تدين اعتداء المستوطنين على مقبرة مسيحية تابعة لها

- المستشارة القضائية لـ"العليا الإسرائيلية": درعي موصوم بالعار وتعيينه وزيراً باطل

* "القدس":

- الأسير كريم يونس يعانق الحرية اليوم

- تشييع الشهيدين هلسة وعمرو في القدس والخليل

- مستوطنون يعتدون على مقبرة مسيحية في القدس

- هدم منازل ومنشآت واقتلاع 250 شجرة بالضفة

- سقوط مُسيرة للاحتلال شمال الضفة

- المستشارة القضائية للمحكمة العليا: درعي موصوم بالعار.. تعيينه وزيراً باطل

- منظمة "الهيكل" تدعو لتشكيل إدارة إسرائيلية للأقصى وتعريفه كمكان مقدس لليهود

* "الأيام":

- إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام في مواقع عدة والاحتلال يشن حملة هدم وتجريف واقتلاع واسعة

- مستعربون يختطفون مطارداً من جنين وشاباً من مخيم نور شمس

- الاحتلال يعتقل شقيقين من مخيم طولكرم وشابين من عزون

- إسرائيل تتحرك لإحباط جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول اقتحام الأقصى

- تشييع جثماني الشهيدين عمرو وهلسة في حلحول والسواحرة

- تواصل حملة الإدانات الدولية لإقدام بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى

- صحيفة: حكومة نتنياهو تتجه لزيادة ساعات الاقتحامات للأقصى ولكن ليس السماح بالصلاة

- المستشارة القضائية الإسرائيلية: درعي موصوم بالعار.. تعيينه وزيراً باطل

- اسلقدس: متطرفون يهود يحطمون شواهد عشرات القبور والصلبان في مقبرة مسيحية