  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل خمسة شبان من القدس

الخميس 05 يناير 2023 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة شبان من محافظة القدس.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا الأسير المحرر يوسف الخطيب، والمحرر رائد مطير، ونجله صامد، بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزله والعبث في محتوياته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عيسى علي عطون شقيق الأسير محمد عطون المعتقل منذ أسبوعين، بعد مداهمة منزله في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر لم تعرفه هويته بعد من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح، عقب مواجهات اندلعت في المكان.

وفي سياق  متصل استدعت قوات الاحتلال المقدسيين عدنان الكركي، وخالد الزير، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى للتحقيق معهما.

#القدس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

نقابة الموظفين بغزة تتحدث عن تسهيلات جديدة ..

لهذا السبب.. "الكابينت" يعقد جلسة طارئة غدًا

سعر الدولار في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه

تحديد موعد ونسبة صرف راتب ديسمبر.. أبرز قرارات العمل الحكومي بغزة

الفلسطينيون يناقشون "الرد المناسب" على اقتحام بن غفير للأقصى

سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها ارتقى إثر إصابته بالخطأ

هآرتس: ماذا لو كان الأسرى الفلسطينيون هدف بن غفير التالي؟

الأخبار الرئيسية

img-20230105-065201-421-1672894422

بعد 40 عامًا من الاعتقال .. كريم يونس حرًا

photo_2023-01-05_01-20-31

استشهاد فتى وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة (فيديو)

هآرتس: ماذا لو كان الأسرى الفلسطينيون هدف بن غفير التالي؟

صحيفة عبرية: هذا ما يقلق إسرائيل من "لاهاي"

2146 شهيد في غزة ارتقوا بصواريخ طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منذ عام 2000

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم