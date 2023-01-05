مشروع قانون لسحب الجنسية.. بن غفير يأمر بمنع أي احتفالات لاستقبال كريم يونس

القدس المحتلة / سما /

بعد تحرر المناضل كريم يونس اليوم الخميس ، طالب رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست من الليكود، أوفير كاتس، أحزاب الائتلاف والمعارضة التحرك المشترك لتمرير مشروع قانون بسحب الجنسية والإقامة وترحيل الفلسطينيين من الداخل الذين يتورطون في هجمات، ومن بينهم كريم وماهر يونس.

بن غفير يطالب الشرطة التحرك لمنع الاحتفالات بالإفراج عن كريم يونس

وتحدث وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الليلة الماضية مع قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، وطلب منه التحرك لمنع الاحتفالات بمناسبة الإفراج عن الأسير كريم يونس، وذلك بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

ولم ترد القناة أي تفاصيل عن ماهية الطلب والتعليمات الصادرة عن بن غفير لقيادة الشرطة.

واعتقل يونس في 6 من كانون الثاني/ يناير 1983، وولد الأسير في قرية عارة، واعتقل يونس خلال فترة دراسته اللقب الأول في جامعة "بن غوريون" في مدينة بئر السبع.